Caro libri e cancelleria: la stangata per le famiglie spezzine, cosa fa la scuola e l’aiuto dalle associazioni di volontariato

I giorni sul calendario continuano a scorrere e il 16 settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025 per tutti gli studenti spezzini e liguri che tra un ponte e le varie feste comandate, torneranno “in libertà” il 10 giugno. Di questi tempi oltre a chi cerca di mettersi in pari con i compiti c’è anche chi pensa al recupero dei debiti formativi. Alla Spezia la maggior parte degli istituti scolastici di secondo grado cominceranno gli esami di riparazione dal 26 agosto, dovranno concludersi entro il 1° settembre.

Mentre questa fase è alle porte un’altra è già cominciata: cosa mettere dentro allo zaino? Si parte chiaramente dai libri di testo per la maggior parte già acquistati e tutto il corredo scolastico, quindi, zaino, penne, matite, pennarelli, diario, astucci, righe, squadre e tutto quello che può servire. Elementi che rappresentano un peso fisico sulle spalle degli studenti ma anche economico se si pensa che le famiglie sono sempre alle prese con continui rincari. Stando a quanto riportato dal sito di riferimento per il mondo dell’istruzione “Orizzonte scuola” la spesa stimata è di 500 euro con picchi fino a 700 euro. I rincari poi sono previsti soprattutto per il corredo scolastico: che si attesta fino al 20 per cento. Di fatto però la capacità di spendere è la stessa dal 2012.

