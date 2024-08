Caso di West Nile nel quartiere di Sturla, scatta la disinfestazione

Genova. A seguito della segnalazione da parte di Asl 3 genovese di un caso “importato” di infezione di West Nile Virus (WNV) in un cittadino del Comune di Genova domiciliato nel quartiere di Sturla, a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica – secondo il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e Piano Regionale di Arbovirosi – e per ridurre il rischio di trasmissione del virus – anche attraverso il contenimento della zanzara che può esserne il vettore -, il Comune di Genova, con apposita ordinanza, predispone misure di profilassi per abbassare, in modo rapido, la densità di zanzara nella zona dove è domiciliato il paziente.

Le misure sono necessarie, quindi, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari di contagio, spiegano dall’amministrazione.

