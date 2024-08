Con-vivere ai blocchi di partenza: grande contributo da parte delle scuole

Le scuole e gli studenti sono fra i protagonisti anche di questa XIX edizione di con-vivere dedicato al Cambiamento. La sinergia fra il festival e il mondo dell’istruzione grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale e al patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale è diventata negli anni sempre più stretta. Gli istituti scolastici, gli studenti e i docenti, sono parte integrante delle iniziative del festival con eventi da loro organizzati e coordinati in tutti i dettagli fra arte, innovazione e l’immancabile spazio dedicato alla buona cucina con le eccellenze degli istituti alberghieri della provincia.

Primo appuntamento giovedì 5 settembre alle ore 20 in piazza Alberica con la performance ‘Fatto da noi. Moda Einaudi resort apuane’, una sfilata degli abiti creati dagli studenti dell’istituto di istruzione superiore Einaudi di Carrara. Venerdì 6 due iniziative in calendario. Il primo alle 18 con l’inaugurazione dell’installazione audiovisiva e fotografica ‘Carrara Comunità Artistica’ oltre alla presentazione delle pubblicazioni: con una serie di eventi e produzioni e un’installazione esclusiva, il Liceo Artistico si apre per raccontare i suoi settantaquattro anni di vita, esplorati e ritessuti. Un archivio aperto, un incontro, una rivista, una mostra, un podcast. Un’opera realizzata dagli studenti del triennio di grafica, con il sostegno di SIAE e Ministero della Cultura nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. A cura di Spazi Fotografici in collaborazione con Contatto Radio – Popolare Network, grazie a tutti i professionisti coinvolti e ad Archivio di Stato di Massa. Alle 20 si va a tavola nel giardino di Palazzo Binelli con l’ormai tradizionale rassegna ‘Parole e cucina’. Studenti e insegnanti dell’istituto alberghiero Pacinotti-Belmesseri di Bagnone e l’Associazione Comunità del cibo di crinale presenteranno ‘Il pane dei poveri. La rivoluzione della castagna’. Cotte, crude, arrosto e macinate, le castagne hanno sfamato i popoli della Lunigiana da sempre. Fondamentali nei periodi di guerra e carestia, oggi sono rinomate per le loro proprietà organolettiche e per la versatilità in cucina. A seguire degustazione gratuita.

