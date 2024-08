Elisoccorso, i capigruppo di maggioranza al Pd: “Immobili quando governano, hanno urgenza quando a trovare soluzioni sono altri”

“Siamo felici del sopravvenuto interesse del Partito Democratico per il sistema di emergenza e per una volta siamo d’accordo con loro: il servizio di elisoccorso del Levante è un tassello fondamentale del sistema di elisoccorso regionale e la sua istituzione presso la Base di Sarzana-Luni rappresenta un’esigenza di tutto il nostro territorio e un motivo di orgoglio per la città di Sarzana”. Inizia così la replica dei capigruppo di maggioranza della coalizione Ponzanelli alla questione sollevata dal Partito Democratico in merito ai ritardi dell’attivazione del servizio.

“Ci hanno messo decenni – proseguono Devoto, Sergiampietri, Spilamberti, Italiani e Cecati – a raggiungere questa consapevolezza, tanto che, pur avendo governato tutto fino a una manciata di anni fa, non hanno mai ritenuto prioritario avviare alcunché per garantire che un servizio essenziale per salvare la vita delle persone nella nostra città e nella provincia avesse base nel Levante.

Ritardatari cronici per decenni, oggi, farsescamente, borbottano per ritardi di giorni o mesi in nome di una pretesa puntualità. Invece c’è chi ha lavorato in questi anni pancia a terra ad un iter complesso per raggiungere questo importantissimo risultato, che oggi attende soltanto le ultime autorizzazioni dal Comando Generale dell’Aeronautica e dal Demanio dello Stato per divenire finalmente realtà.

Niente di nuovo: è lo stile PD. Immobili quando governano, hanno idee e urgenza di attuarle quando a trovare soluzioni sono altri. Qualche giorno fa abbiamo letto le surreali dichiarazioni del Segretario sarzanese del PD, che contestava il ritardo nella ricostruzione del Ponte Enel di Via Falcinello, un’infrastruttura che tiene da sempre in ostaggio in zona rossa un intero quartiere della nostra città, i cui lavori di demolizione e ricostruzione sono in corso grazie a un finanziamento statale intercettato dall’Amministrazione Ponzanelli. Rivendicava, il Partito Democratico attraverso il suo Segretario, che quel progetto era stato elaborato dalla sinistra nel 2009, denunciando evidentemente che il suo Partito per 9 interi anni non era stato capace di trovare un solo euro per realizzarlo.

Nello stile PD rientrano anche consueti e goffi tentativi di sabotaggio di opere fondamentali per Sarzana, che loro in decenni e decenni non hanno nemmeno lontanamente immaginato: è accaduto con la nuova scuola Poggi, con il PD che interrogava il Parlamento per una presunta decadenza dal finanziamento Statale ricevuto e con un suo Consigliere Comunale che addirittura si lanciava in un’imbarazzante conferenza stampa annunciando ai cittadini la perdita del finanziamento e il fallimento del progetto di costruire la nuova scuola. L’opera invece non ha subito definanziamenti ed è in fase conclusiva. È accaduto anche con il PINQUA, con i Consiglieri Comunali ed esponenti del PD sarzanese che chiedevano al Ministero di riconsiderare l’erogazione a favore della città di Sarzana di un finanziamento di 15 milioni di euro per la realizzazione del progetto Pinqua a Marinella. Resteranno delusi anche questa volta, tutti i lavori sono stati affidati ed i cantieri in procinto di partire. Ci auguriamo – concludono – che almeno questa volta, visto che tengono così tanto all’elisoccorso del Levante, si astengano nei confronti dell’Aeronautica e del Demanio da altri comportamenti di tal fatta: non è politica fare male a una città pur di far male ad una Amministrazione”.

