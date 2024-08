Elisoccorso Sarzana, Natale: “Dalla Lista Toti le solite parole a vuoto”

“Con quale coraggio la Lista Toti ironizza sull’assenza di un servizio vitale per i cittadini del Levante ligure, e per i turisti che frequentano il territorio, come l’elisoccorso di Sarzana. Sono stati gli stessi assessori regionali ad annunciarne l’imminente apertura con cadenze periodiche e con tanto di foto e conferenze stampa a spese dei cittadini, ma dopo 9 anni di governo, questo centrodestra lascerà il Levante ligure senza elisoccorso. Perché dalle parole non è mai passato ai fatti”. Così il segretario del Pd ligure Davide Natale, che prosegue: “Quindi leggere certe note stampa che ridicolizzano l’impegno che il Partito democratico locale ha sempre messo in campo per ottenere un servizio essenziale è inaccettabile ed è riprovevole denigrare l’impegno che i rappresentati del PD a tutti i livelli hanno messo in campo per raggiungere l’obiettivo di dare maggiori servizi ai propri concittadini. Rimane inspiegabile perché non si sia voluto implementare la convenzione con i vigili del fuoco che avrebbe avuto due benefici: celerità nell’attuazione del progetto e minore costo per i cittadini. Sarà nostra priorità, una volta al governo della Regione, andare in questa direzione e raggiungere l’obiettivo. Quell’obiettivo che in questi anni il centrodestra in Regione aveva l’obbligo politico e morale di centrare ma non l’ha fatto, privando i cittadini di un servizio assolutamente importante”.

