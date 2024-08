Genovesi bloccati a Madeira, volo di ritorno finalmente all’orizzonte ma è incognita rimborsi

Genova. “Stiamo vivendo come nomadi, da una pensione all’altra, so che ci troviamo nella cella di una prigione a pane e acqua ma il fatto è che non abbiamo la libertà di tornare a casa, ed è qualcosa che non auguro a nessuno”. A parlare è Diana Luvini, genovese bloccata sull’isola di Madeira insieme a marito e figlio di 12 anni e a un’altra famiglia di amici, madre, padre e figlia della stessa età del ragazzino.

La loro vicenda nelle ultime ore è diventata anche un caso politico, Italia Viva ha sollecitato l’Ambasciata italiana e dunque il governo a fare qualcosa per supportare i genovesi e gli altri italiani – e non solo – che dal 18 agosto si trovano nell’impossibilità di imbarcarsi su un volo per il continente. A Madeira, dopo Ferragosto si è verificato un mix esplosivo per i trasporti: un forte maltempo seguito a tre giorni di sciopero degli aerei, il tutto in un periodo di altissima stagione.

» leggi tutto su www.genova24.it