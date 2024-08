Incidente a Cento Croci: centauro 58enne in codice rosso. Trasferito d’urgenza al San Martino con l’elicottero

Brutto incidente questo pomeriggio intorno alle 15 sulla strada del Colle di Centocroci che da Varese Ligure porta nel parmense. A scontrarsi, per cause che chiariranno i carabinieri, una vettura e una moto condotta da un 58enne. Sul posto la Croce Rossa di Varese Ligure e l’automedica con infermiere a bordo. Il centauro presentava traumi agli arti e ha ricevuto le prime cure. Data la distanza dall’ospedale della zona dove è avvenuto l’incidente, dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco in modo da ridurre i tempi del trasporto al pronto soccorso del policlinico San Martino dove l’uomo è giunto in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

