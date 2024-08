Kouda protagonista fuori dal campo: prima di Spezia-Frosinone incontrerà i tifosi nello store davanti al Picco

Rachid Kouda non può ancora dare il suo contributo in campo, ma sta lavorando per rientrare il prima possibile dopo la ricaduta avuta quest’estate sull’infortunio che lo ha fermato per oltre due mesi nello scorso gennaio. Il centrocampista, che dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, sarà protagonista nel pre partita di Spezia-Frosinone dove, a partire dalle 19.10, incontrerà i tifosi nel temporary store del club posto di fronte allo stadio Alberto Picco, in viale Fieschi. Per il centrocampista un’occasione per scambiare qualche battuta e scattare qualche foto con i supporter della squadra bianca, prima del rientro in campo.

