Lo Spezia presenta la seconda maglia, nera e omaggio allo stadio Picco

Lo Spezia presenta la sua seconda maglia, quella da trasferta. Negli scorsi minuti il club di via Melara ha lanciato quella che sarà la divisa away per il campionato 2024-2025, che torna nel classico colore nero, in alternanza alla maglia casalinga, quella bianca. Il kit presenta un omaggio allo stadio Alberto Picco, grazie all’inserimento dello storico ingresso Monumentale, protetto dalla Soprintendenza ligure delle belle arti e inaugurato il 19 febbraio del 1933, che si presenta impreziosito dalle statue dello scultore Enrico Carmassi, che usò come modello il pugile Alfredo Oldoini, atleta della gloriosa Virtus Spezia che in quegli anni si laureò per ben tre volte campione italiano. La nuova maglia sarà disponibile sia nello store fisico di Piazza Sant’Agostino, che in ogni punto vendita online del club e sul sito Kappa.com.

