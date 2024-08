Un turista statunitense di 58 anni è stato ricoverato in codice rosso in ospedale alla Spezia dopo aver accusato un forte malore. L’episodio risale al primo pomeriggio di oggi quando dalla nave da crociera, ancora attraccata al Molo Garibaldi della Spezia, è partita una chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e l’automedica Delta 1 del 118. L’uomo è stato stabilizzato sul posto, non sarebbe da escludere un problema cardiaco, ed è stato portato d’urgenza in ospedale alla Spezia.

L’articolo Malore in nave: turista ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com