Serie B, la Sampdoria si prepara ad ospitare la Reggiana. Pirlo: “C’è tanta voglia, per noi è sempre uno spettacolo andare a Marassi e giocare davanti al nostro tifo”

Genova. Una partita importante non soltanto ai fini della classifica, ma anche e soprattutto per alimentare l’entusiasmo portato dal mercato. Domani sera alle ore 20:30 la Sampdoria di Andrea Pirlo scenderà in campo tra le mura amiche del “Luigi Ferraris” per sfidare la Reggiana guidata da William Viali: sarà la prima di una mini-serie di tre partite, match che porteranno alla sosta per le nazionali dando l’idea di quanto i blucerchiati siano effettivamente migliorati rispetto alla scorsa stagione.

“C’è tanta voglia di iniziare il nostro campionato qua a Marassi – ha dichiarato Pirlo nella conferenza stampa pre-gara – dopo aver disputato la prima giornata fuori casa. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, sappiamo che ce ne saranno tantissimi. Dovremo fare una grande partita e cercare di portare a casa i 3 punti che sarebbero importanti per iniziare bene la stagione in casa”.

