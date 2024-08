Sestri: natante in difficoltà, soccorso da battello turistico; salva bimba di 14 mesi

Momenti drammatici per un’imbarcazione da diporto di circa 10 metri che, al largo di Sestri Levante, imbarcava acqua per cause al momento sconosciute. Da bordo è stato lanciato il “Mayday”. Erano le 19.15 ed è stato captato dallo “Stress”, battello turistico che stava attendendo l’ora della partenza programmata con i turisti. Subito l’imbarcazione è partita dirigendosi verso il natante da diporto. Qui ha caricato i poasseggeri, tra cui una bimba di 14 mesi che ha portato a terra. Sulla barca in difficoltà, raggiunta anche dalla motovedetta della Guardia costiera, sono rimasti due uomini. Lo scafo è stato rimorchiato dai militari ed ha raghgiunto mil porto di Sestri Levanbte.

