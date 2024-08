A Sarzana ripartono le Summer School con le mostre di Rocchi e Gaido

“L’indispensabile inutilità dell’arte”. Questo il titolo della terza edizione della Summer School, che si terrà dal 5 al 7 settembre prossimo a Sarzana. Il progetto, presentato da Startè, tra i vincitori della Call for Idea 2024 del Comune di Sarzana, trova nel titolo la provocazione utile a mettere in discussione non solo il mondo dell’arte, ma anche il pensiero di tutti quelli che ritengono le discipline artistiche qualcosa di cui si può fare a meno. Presenti anche quest’anno personalità dell’arte italiana che, con diversi profili, si alterneranno negli incontri e nei talk in programma. La direzione scientifica di questa edizione è affidata a Umberto Croppi.

Saranno due le mostre all’interno del progetto di questa edizione: la prima, come collaterale della Mostra Nazionale di Antiquariato, sarà una personale dello scultore Roberto Rocchi, curata da Paolo Asti, dal titolo “L’eterno in divenire” già ospitata nel gennaio scorso all’ADI Museum (Museo del Design di Milano) e arricchita di alcune opere “site specific”, realizzate appositamente per le segrete e gli spazi esterni della Fortezza Firmafede. La seconda, che si inaugurerà venerdì 6 settembre e ospitata anch’essa alla Cittadella, sarà una mostra personale della fotografa Veronica Gaido dal titolo “Gente di Sarzana”. Si tratta di un progetto, ideato da Paolo Asti e la stessa Gaido, dove saranno esposti circa più di 60 ritratti con protagonisti persone nate a Sarzana o che a Sarzana vivono o lavorano, ritratte gratuitamente da venerdì 28 fino a domenica 30 giugno, che hanno risposto all’invito dell’organizzazione.

