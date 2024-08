Aurelio eroe per una notte: “Un esordio così al Picco nemmeno potevo pensarlo”

Dieci minuti bastano per cambiare una storia e Giuseppe Aurelio, per la prima volta in campo allo stadio Alberto Picco, se lo ricorderà per molto tempo. Il difensore subentra nel finale di Spezia-Frosinone e con una zampata in mischia regala i primi tre punti dell’anno alla squadra di Luca D’Angelo, facendo esplodere il Picco. “Un esordio migliore di questo al Picco non potevo nemmeno pensarlo”, scherza in conferenza stampa il difensore. “L’importante è che sia arrivata la vittoria, le mie emozioni sono indescrivibili. Il Picco era una bolgia, ringrazio il pubblico che ci ha spinto fino all’ultimo. Non riesco a descrivere le mie emozioni, quando è entrata la palla non ci ho capito più niente, sono anche caduto a terra. Sono andato dai tifosi, dai miei compagni, è stato bellissimo”.

Un Picco trascinatore per un gruppo sempre più consolidato dal campionato dello scorso anno: “Non avevo mai giocato al Picco, ma tutti mi avevano parlato bene dello stadio. Ero curioso, dal primo minuto ho sentito la spinta. Sarà difficile per tutti venire a giocare qui. Questo è un gruppo importante, ci ha aiutato molto tutto lo stadio dal primo minuto. Noi in campo, loro fuori, abbiamo fatto una grandissima partita”.

