Calcio/ Pinamonti torna e fa volare il Genoa: gol vittoria contro il Monza

Pinamonti torna al Genoa e bagna il suo esordio da titolare con il gol della vittoria arrivato al 52’ del primo tempo con un bel colpo di testa su cross di Sabelli. Gilardino non sbaglia nulla, propone Messias nei tre in mezzo e la scelta si rivela azzeccata perché il brasiliano è uno dei migliori in campo dei suoi.

Una partita bruttina con poche occasioni da gol soprattutto nel primo tempo: da registrare un tiro di Messias a lato e un gol annullato a Maldini per fuorigioco di Petagna. Nel finale infortunio a Bani sostituito da Vogliacco.

» leggi tutto su www.levantenews.it