Calcio/ Samp, così non va: la Reggiana vince con Vergara

Come lo scorso anno la Sampdoria stecca l’esordio a Marassi perdendo 0-1 contro la Reggiana con un gol di Vergara su un errore clamoroso di Vieira e volano i primi fischi. I blucerchiati giocano una brutta gara facendo un passo indietro rispetto a Frosinone. Dopo un primo tempo con un’azione per parte, prima Tutino a lato e poi Ghidotti super per Vergara, nella ripresa al 53’ tocco dubbio in area di rigore su Akinsamiro: l’arbitro prima concede il rigore ma poi richiamato al Var ritorna sui suoi passi. Al 78’ Coda in torsione di testa trova una deviazione di testa in corner e all’82’ Vieira, entrato al posto di Tutino, sbaglia una palla a centrocampo e Vergara su Vido infila Vismara subentrato a Ghidotti. Nel recupero la Sampdoria prova a pareggiare ma rischia di andare sullo 0-2 ma il giocatore della Reggiana attende troppo e la difesa respinge. Si chiude qui con i fischi del Ferraris: martedì la B torna in campo e la Samp andrà all’Arechi ad affrontare la Salernitana.

