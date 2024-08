Controlli a tappeto a Sottoripa: pattuglione della polizia identifica 60 persone

Genova. Questa mattina, nel cuore dei vicoli genovesi, gli agenti della questura unitamente al Reparto Prevenzione Crimine e all’Unità Cinofila antidroga, ha monitorato i noti luoghi di aggregazione al centro di recenti episodi di cronaca.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area interessata da negozi commerciali e ristori, sotto i portici di via Sottoripa, di fronte a piazza Caricamento. Verificati inoltre alcuni esposti in cui è stata segnalata la presenza di spacciatori e assuntori di droghe, rispettivamente in piazza Caricamento, in via Gramsci, in via di Sottoripa e via San Luca.

