La Curva Ferrovia risponde presente per la prima partita stagionale dello Spezia allo stadio Picco e a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Frosinone il settore è tutto esaurito. Sono stati polverizzati i 4014 posti del settore più caldo del Picco, tra abbonamenti e tagliandi acquistati negli scorsi giorni. Lo stadio spezzino riparte da dove aveva lasciato, dal catino dell’ultima dello scorso campionato contro il Venezia, che aveva aiutato e non poco la squadra di D’Angelo a raggiungere una salvezza che sembrava insperata. I 4712 abbonati sono pronti a guidare la carica, assieme a tutti quelli che hanno acquistato il biglietto per la prima stagionale tra le mura amiche dello Spezia, contro i ciociari appena retrocessi dalla A.

L’articolo Curva Ferrovia sold out per l’esordio dello Spezia. Il Picco riparte da dove aveva lasciato proviene da Città della Spezia.

