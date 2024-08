Elisoccoro, Giordano (M5s): “Una terza base a Sarzana? Ora basta, non è una torta da spartire”

Genova. “Apprendiamo dalla stampa (e dalle repliche farneticanti di una certa lista) che il percorso di privatizzazione dell’elisoccorso ligure non ha alternative. Eppure, per oltre 30 anni questo servizio importante è stato svolto ed è ancora svolto egregiamente dai VVF. È dunque incomprensibile come un partito di opposizione alla lista Toti, che ha voluto fortemente l’ingresso dei privati in questo settore implementando di svariate volte la spesa pubblica fino a quintuplicarla, si faccia portavoce di critiche per i ritardi. Verrebbe quasi da dire: ma meno male che non è ancora attivo l’ennesimo spreco di soldi pubblici”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano, che poi ricorda: “oggi, il servizio è svolto sul Ponente ligure dalla ditta privata Airgreen, mentre sul levante operano ancora I VVF con base a Genova e con tempistiche operative per il raggiungimento dell’estremo levante di circa 20 minuti. Serve dunque la terza base ligure a Sarzana? No. Perché a Massa Cinquale ad appena 5 minuti di volo, esiste già una base di elisoccorso che può essere attivata ed è stata attivata in passato per i codici rossi”.

» leggi tutto su www.genova24.it