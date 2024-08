Entusiasmo Kouda prima di Spezia-Frosinone: selfie, chiacchiere e tanti sorrisi con i più piccoli davanti lo stadio

Non può ancora dare il suo contributo in campo, ma Rachid Kouda è a suo modo protagonista in Spezia-Frosinone. Il centrocampista, ai box per infortunio e pronto a rientrare tra un paio di settimane sul terreno di gioco. Kouda, che nel pre partita di questa sera sarà premiato con l’Aquilotto Reale vinto per la scorsa stagione, si è dedicato ai tifosi nello store temporaneo del club di fronte allo stadio Picco, per foto, battute e soprattutto tanti sorrisi. Tantissimi i bambini presenti, per uno degli idoli della tifoseria, usciti soddisfatti dall’incontro con uno dei beniamini.

