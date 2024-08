Frosinone, Vivarini: “Abbiamo fatto tutto noi, lo Spezia non ha mai tirato nel secondo tempo”

“Siamo agli inizi, guardo sempre alla prestazione e abbiamo fatto tutto noi oggi”. Parla così Vincenzo Vivarini, tecnico del Frosinone, dopo il ko contro lo Spezia al Picco. “Sapevamo che lo Spezia è una squadra fisica, con impeto specie nei primi minuti. Abbiamo subito tantissimi i primi 10 minuti, dove lo Spezia ha avuto 2-3 occasioni per segnare. Poi siamo venuti fuori, abbiamo fatto una prestazione giusta nel primo tempo, ribaltando l’azione. Abbiamo gestito bene il campo, abbiamo avuto il dominio del pallone, subendo solo 2-3 tiri all’inizio. C’è stato un problema nel secondo tempo, dove abbiamo pensato di poter gestire l’1-0, sbagliando. Dobbiamo pensare a giocare di più. Lo Spezia non ha mai tirato in porta nel secondo tempo, ma ciò non basta per vincere le partite”, conclude.

