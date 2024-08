Per circostanze ancora da chiarire e sulle quali sta lavorando la Polizia di Locale, accorsa per i rilievi di rito, intorno alle 15 odierne si è verificato un incidente in uscita dalla galleria degli Scoglietti, a San Terenzo. Le vetture in strada, proveniente da diverse direzioni, si sono scontrate all’altezza dell’area ecologica per motivi ancora da approfondire. Fatto sta che la strada provinciale che collega la Spezia a Lerici e alla Val di Magra è stata teatro di rallentamenti consequenziali: sul posto anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lerici oltre a due volanti della Polizia di Stato che hanno coadiuvato i soccorsi. Una persona ferita non grave è stata trasferita all’ospedale Sant’Andrea.

L’articolo Galleria degli Scoglietti, incidente stradale nel pomeriggio. Soccorsi i protagonisti, c’è un ferito proviene da Città della Spezia.

