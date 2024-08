In Liguria e nel savonese ci sono più pensioni che stipendi: “A rischio sanità e welfare”

In Liguria e nel savonese si pagano più pensioni che stipendi. È quanto afferma il Centro studi della Cgia di Mestre che ha elaborato i dati dell’Inps e dell’Istat relativi al 2022. Ma il trend pare confermato, in quanto secondo le previsioni il numero delle pensioni corrisposte anche in questo ultimo anno e mezzo è cresciuto addirittura in misura superiore all’incremento dei lavoratori attivi.

L’analisi dice che il numero dei lavoratori dipendenti e degli autonomi nel Belpaese sfiorava allora i 23,1 milioni mentre gli assegni corrisposti ai pensionati erano poco meno di 22,8 milioni (saldo pari a +327mila dunque ‘a favore’ dei lavoratori). Ma la situazione presenta notevoli differenze a livello territoriale, con il Mezzogiorno con un nettissimo segno meno.

