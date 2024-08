La notizia più bella: 591 giorni dopo Salva Ferrer torna in panchina con lo Spezia

C’è una bella novità nella lista dei convocati dello Spezia che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Frosinone. Tra gli uomini in panchina risalta il nome di Salva Ferrer, che dopo 591 giorni torna a vestire la maglia bianca, con la possibilità di esordire in stagione. In prestito all’Anorthosis Famagosta, a Cipro, lo scorso anno il difensore spagnolo si era fermato dopo la diagnosi del linfoma di Hodgkin rivelata nel mese di novembre, che lo ha costretto ad un lungo periodo di cure, allontanandolo dai campi da gioco. Terminato il percorso terapeutico, Salva ha fatto ritorno allo Spezia, che aveva visitato lo scorso aprile in occasione della partita pareggiata al Picco contro il Lecco. Ora, terminato il calvario, è pronto a tornare in campo per lottare per quella maglia sempre onorata nelle sue presenze con lo Spezia.

