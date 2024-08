Lettere/ “Ristorante e obbligo di ordinare due portate, nessuno scandalo”Nmg

delle persone. La prenotazione con la carta di credito….. serve ad evitare quelle persone che prenotano e poi non si presentano (senza avvisare) causando danno al locale

Le 2 portate: sono stato a San Gimignano in un buon ristorante e ho chiesto conto al titolare del perchè dell’obbligo delle 2 portate; semplice mi risponde lui …entrano in 6 e mangiano per due, riempendo i loro telefoni di foto del cibo da inviare agli amichetti….del resto chi va al ristorante

e non prende almeno due portate?

La colpa va ricercata in quei comportamenti “incivili” che ho descritto, molti anni fa quando uscirono i primi B&B e la cancellazione non prevedeva termini in giorni e penali, le persone prenotavano in diverse strutture e poi decidevano all’ultimo dove andare.

Nessuno scandalo quindi.