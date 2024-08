Lista Toti: “Pd e M5S litigano sul modello dell’elisoccorso”

“Ennesimo spreco di soldi pubblici”. Così il M5S chiama la realizzazione della base per l’elisoccorso di Sarzana. “Se la prende con la giunta Toti che ha completato tutte le pratiche necessarie e attende solo il via libera dal Comando Generale dell’Aeronautica e dal Demanio dello Stato per una terza base in Liguria che, lo rammentiamo, è obbligatoria. Ma fin qui nulla di male. Anzi, per noi è una medaglia al valore essere più che mai distanti dai grillini e dal loro regressismo cosmico. La cosa interessante è che il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano definisce incomprensibile il fatto che un partito di opposizione a Toti si lamenti per il ritardo”. La Lista Toti replica alle critiche del portavoce pentastellato che se la prende anche con il Pd.

“Queste parole servono solo a confermare quanto il cosiddetto campo largo in comune abbia solo a sete giustizialista che ha tenuto unito l’opposizione nel chiedere le dimissioni a mezzo giudiziario del presidente Toti. Sono distanti anni luce su tutto. Non solo dai valori di Azione e Italia Viva, ma persino su quelle che sono le scelte per il futuro che Pd e Cinque Stelle vorrebbero compiere per il futuro della Regione. Chissà, magari quante visioni differenti, perché viene difficile credere che ad esempio uno spezzino come Ugolini, nonostante le linee di partito, possa pensare di privare i suoi concittadini di un servizio tanto importante. Altrimenti non resterebbe che credere che i grillini, gli alleati del Pd, quelli che il ponte San Giorgio lo volevano progettare con le altalene e le aree pic-nic, più che a un modello di elisoccorso pensino a un modellino radiocomandato”, conclude la Lista Toti.

