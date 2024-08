Perde il controllo dell’auto mentre parcheggia e sfonda una saracinesca: pedoni sfiorati

Genova. Poteva finire molto male la disavventura capitata questa ad un anziano conducente che ha perso il controllo della sua auto, invadendo il marciapiede davanti a sé e sfondando la vetrina di un negozio. L’auto senza controllo ha sfiorato alcuni passanti e solo la fortuna ha evitato che questo piccolo incidente diventasse una tragedia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 a San Fruttuoso, in via G.B. D’Albertis, quando in zona tante persone vivono il quartiere tra mercato e negozi. Alla guida della sua Mercedes, un signore si appresta a parcheggiare sotto gli alberi della zona, quando qualcosa va storto. Forse a causa di un gesto errato, o forse di un malore, il conducente perde il controllo della macchina che si schianta contro una saracinesca di un negozio fortunatamente chiuso.

