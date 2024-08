Raffaelli: “Manca segnaletica orizzontale, così chi ha il pass disabili trova gli stalli occupati”

Ripristinare la segnaletica orizzontale per la sosta in Via Oldoini. Con un’interpellanza apposita il consigliere del Pd, Marco Raffaelli, chiede al Comune di concludere i lavori dopo che un anno fa la strada era stata oggetto di lavori per la posa della fibra ottica al completamente dei quali non è stata più ripristinata. “La conseguenza è che gli automobilisti dotati di pass disabili hanno iniziato a trovare gli spazi, a loro precedentemente riservati, occupati anche da chi non ne avesse diritto, rendendo così non rispettate delle tutele che dovrebbe essere sempre garantite. Al fine di assicurare il rispetto delle regole previste per l’occupazione di stalli riservati a cittadini dotati di pass disabili non è sufficiente la sola presenza di segnaletica verticale (attualmente ancora esistente in Via Oldoini), ma è necessario che sia contestualmente esistente anche una segnaletica orizzontale, in modo da evidenziare con chiarezza i confini e la particolare tipologia dello stallo riservato ai disabili”. Raffelli chiosa così: “Già nel passato alcuni residenti della zona si sono attivati nei confronti del Comune e della Polizia Municipale, segnalando la suddetta problematica, senza però ottenere, ad oggi, alcun risultato”, conclude Raffaelli.

