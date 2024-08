Sampdoria, Pirlo: “Testa piena e poco coraggio, sono mancati soprattutto i più esperti”

Genova. “Mi sembrava di rivedere le prime partite dell’anno scorso: testa piena, poco coraggio, tanta apprensione e con la testa piena non funzionano le gambe”. Andrea Pirlo giustifica la prestazione negativa dei suoi al termine della sconfitta contro la Reggiana con quello che è stato un po’ il leit motiv della prima parte di stagione dell’anno scorso, nonostante la squadra sia decisamente cambiata.

“C’erano segnali sin dall’inizio. Probabilmente ci sono state troppe aspettative durante questa settimana, i ragazzi ci tenevano talmente tanto che arrivi poi a giocarti la partita e se hai troppa pressione non riesci a trasformarla in energia diventa poi difficile”. E anche sul piano fisico, se non ci sei con la testa, rischi di soccombere, sottolinea Pirlo: “Quando hai tanti pensieri, tanta voglia di dimostrare qualcosa e non ci riesci si ripercuote a livello fisico, quella è stata la chiave perché non siamo stati mai lucidi in tutte le occasioni, sempre approssimativi, poche idee, quindi siamo andati un po’ in balia degli eventi. Non deve succedere, dobbiamo togliere pressione a questi ragazzi, sappiamo che devono fare un campionato importante, ma il campionato è lungo, quindi bisogna avere pazienza, tempo”.

