Varese Ligure: raccolta rifiuti, il sindaco incontra i vertici Acam

Dal Comune di Varese Ligure

Disservizi nella raccolta dei rifiuti, lunedì il Sindaco Mauro Rattone incontra i vertici di ACAM.

“In seguito ai disservizi riscontrati nel servizio di raccolta rifiuti sul territorio di Varese Ligure, l’Amministrazione Comunale ha richiesto e ottenuto un incontro urgente con i vertici di ACAM, che si terrà lunedì prossimo. L’obiettivo dell’incontro è quello di affrontare in modo risolutivo le problematiche emerse nel corso dell’estate, che hanno causato e stanno causando disagi non accettabili per la nostra comunità”.

Lo dichiara il Sindaco di Varese Ligure Mauro Rattone che aggiunge:

“Durante la riunione verranno trattate le principali criticità riscontrate, tra cui la mancata raccolta di specifiche frazioni di rifiuti, la disorganizzazione del personale e i ritardi dovuti a guasti ai mezzi. Verrà richiesto ad ACAM di implementare immediatamente misure correttive al fine di garantire un servizio efficiente e regolare, come previsto dagli accordi.

L’Amministrazione Comunale intende ribadire con fermezza l’importanza di una gestione ottimale del servizio di raccolta rifiuti, che rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita nel nostro territorio. Verranno fornite ulteriori informazioni sugli esiti dell’incontro non appena possibile.

Confidiamo che ACAM risponda in modo tempestivo e concreto alle necessità della comunità, affinché situazioni come quelle recentemente verificatesi non si ripetano”.

