A Molicciara si celebra la Madonna della Guardia

Nella parrocchia di Molicciara a Castelnuovo Magra ricorre l’ottantesimo della festa della Madonna della Guardia, istituita nel 1944 dal primo parroco don Dino Cipollini a seguito di un voto alla Vergine per evitare al paese bombardamenti ed eccidi. Per l’occasione è stata allestita presso la chiesa anche una mostra fotografica storica. Giovedì la Messa solenne delle 11 sarà celebrata dal vescovo emerito di Pescia Roberto Filippini. Alla sera ci saranno i Vespri solenni e la tradizionale processione, presieduti da monsignor Marino Navalesi, vicario generale di Massa Carrara-Pontremoli. Alla processione, che si snoda per circa cinque chilometri nel vasto territorio di Castelnuovo Basso, presterà servizio la banda musicale di Santo Stefano Magra. I fuochi d’artificio chiuderanno la serata. Gli ultimi tre giorni di novena, da domani a mercoledì, saranno guidati, oltre che dal parroco don Andrea Santini, da meditazioni di don Franco Pagano, don Pietro Cattaneo e don Luca Pescatori.

