A Savona “Oltre il fascino della divisa”: Palazzo Nervi ospita la mostra di Luca Moretti

Savona. Un connubio di prestigio, eleganza, autenticità, storia e cultura ideato da Luca Moretti strettamente in collaborazione con le Forze dell’Ordine Militari attraverso un percorso espositivo sensato e ben studiato dove lo stilista di origini carcaresi vuole prodigare un senso di disciplina riportando in auge anche un forte status dello stile. Dal 27 al 29 agosto, con orario 14-17, nella Sala Nassiriya di Palazzo Nervi, con il Patrocinio della Provincia di Savona (a cui va un sincero ringraziamento) si terrà la rassegna espositiva ad invito in cui saranno messi in risalto l’artigianato e la tradizione italiana attraverso la bellezza del Tricolore Italiano.

Le esposizioni create dallo stilista ligure con i Militari “non vogliono essere solo visivamente impressionanti ma anche educative, ciò le rende più coinvolgenti e memorabili aggiungendo dettagli dovuti ad un profondo livello di esperienza – sottolinea Moretti – Un excursus dove compostezza sapienza e ordine si snodano lungo un percorso cronologico tra divise storiche fino a quelle attuali, il tutto sublimato da una vasta gamma di bottoni militari inclusi quelli inerenti alle prime uniformi delle agenzie dei Servizi Segreti; esclusivo in questa nuova esposizione sarà il registratore dismesso originale della Stasi”.

