La seconda giornata di Serie B si chiuderà questa sera con i posticipi Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza. Un turno che fin qui non ha regalato pareggi, con sei vittorie interne e due esterne: lo 0-1 della Reggiana a Genova contro la Sampdoria firmato Vergara e l’identico risultato col quale il Cittadella si è imposto a Brescia grazie a Carissoni. Dopo il 2-1 di venerdì sera fra Modena e Bari al Braglia, ieri la giornata è ripartita con il 3-2 finale fra Sudtirol e Salernitana con il solito Rover che ha regalato la vittoria ai biancorossi dopo le reti di Casiraghi e Molina e di Tongya e Braaf per i granata. Vittoria 2-1 come per lo Spezia anche per il Sassuolo che a Reggio Emilia ha regolato il Cesena con Antiste (per l’ex aquilotto anche un assist) e Russo dopo il pareggio romagnolo di Scurto. Netto invece il 2-0 del Pisa sul Palermo con Nedelcearu e Bonfanti mentre alla Cremonese è servito un rigore nel finale di Vazquez per battere la Carrarese.

L’articolo Antiste trascina il Sassuolo, Vergara si ripete e batte la Sampdoria. Per Vazquez rigore da tre punti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com