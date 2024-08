Calcio/ Serie B: in casa vincono Pisa, Spezia, Sassuolo, Cremonese e Sudtirol

La seconda giornata di serie B che si concluderà oggi oltre alla sconfitta della Sampdoria in casa contro la Reggiana, è stata caratterizzata dalla vittoria esterna del Cittadella in casa del Brescia grazie a un gol di Carissoni. Rete annullata dal Var alle Rondinelle con Bianchi. Emozioni al Druso di Bolzano con il Sudtirol che nel recupero trova una vittoria preziosa contro la Salernitana, finisce 3-2. Primo sorriso per Fabio Grosso che con il suo Sassuolo batte il Cesena 2-1 e per un altro campione del Mondo, Inzaghi che regola il Palermo con il 2-0. Un rigore di Vasquez condanna la Carrarese alla seconda sconfitta consecutiva. Nella gara del Venerdì il Bari resta fermoa a 0 punti dopo il ko al Braglia contro il Modena.

Ecco i risultati:

