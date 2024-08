Calcio/ Sestri inizio con sconfitta: il Gubbio si impone 1-0

Inizia con una sconfitta l’avventura in Lega Pro del Sestri Levante: il Gubbio si impone 1-0 con la rete realizzata all’81’ da Tommasini. Padroni di casa che restano in 10 per l’espulsione comminata a Franchini.

Una partita in cui il Gubbio ha avuro le migliori occasioni per andare in gol ma sia Franchini nel primo tempo che Corsinelli per ben due volte trovano i piedi di Anacoura a sventare la minaccia. Il vantaggio arriva all’81’ con Tommassini bravo a penetrare nella difesa ospite e a realizzare il gol che regala la vittoria ai suoi.

