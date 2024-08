Continuano a bruciare i boschi del parco dell’Antola: nuova giornata di lavoro con l’elicottero

Genova. Continua il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio boschivo sul monte Liprando, tra Valbrevenna e Montoggio, all’interno del parco dell’Antola, dove giovedì 22 agosto è divampato un incendio che ha distrutto svariati ettari di bosco.

Dopo una notte di presidio del fronte, che ha ripreso a bruciare nella giornata di sabato, all’alba si è nuovamente alzato in volo l’elicottero della Regione per lanciare acqua dall’alto. La zona infatti è molto impervia e praticamente impossibile da raggiungere a piedi, e l’unico modo per contenere le fiamme è agire dal cielo con il coordinamento delle squadre da terra. Sabato mattina è stata montata una vasca mobile da 14.000 litri nel fondovalle, alimentata con una pompa che va ad aspirare, attraverso una linea di manichette, direttamente nel fiume: un modo per garantire l’approvvigionamento all’elicottero regionale con continuità ed a una distanza comunque limitata dal fronte attivo.

