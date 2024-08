Dal Venezia al Frosinone, il Picco è sempre protagonista

“Riprendiamo da dove avevamo lasciato, sotto la Ferrovia.. tutti insieme”. Così Salvatore Esposito su Instagram all’indomani del rigore trasformato contro il Frosinone che ha dato il via alla rimonta poi completata dal gol in mischia di Aurelio che si è tolto la soddisfazione di esordire al Picco mandando in delirio il suo pubblico. Rimonta e risultato uguali a quelli che a maggio avevano portato alla conquista della salvezza contro il Venezia e che ieri sera, davanti a una Curva Ferrovia sold out, hanno ricambiato l’entusiasmo di una piazza che dopo aver archiviate le sofferenze della scorsa stagione è ripartita con la solita voglia di trascinare gli aquilotti per tutto il resto del campionato. Uno stadio che, anche dalle parole dei diretti protagonisti, è tornato a fare la differenza, soprattutto quando dal campo arrivano segnali chiari di voler lottare su ogni pallone e superare ogni ostacolo. Uno spirito incarnato da Salva Ferrer, tornato in panchina e salutato da un’ovazione alla lettura delle formazioni, ma anche dal capitano Hristov che due giorni fa ha accolto insieme alla compagna Letizia l’arrivo del primogenito Nikola. Tutti protagonisti di un’altra serata di punti e passione a pochi giorni dal primo turno infrasettimanale nella lontana Cosenza dove servirà lo stesso spirito di fronte a una trentina di tifosi che si sobbarcheranno due giorni di viaggio per sostenere gli aquilotti.

