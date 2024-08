Elezioni regionali, appello ‘bipartisan’ sui candidati: “A fine agosto si svelino i nomi”

Genova. È trascorso ormai un mese dalle dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione e dalla conferma che la Liguria deve tornare al voto in autunno, ma di candidati ufficiali ancora non c’è traccia. E gli animi sono sempre più tesi da entrambe le parti, con i nomi darti per certi – quello di Andrea Orlando per il centrosinistra – che restano appesi e quelli avanzati come papabili – due per il centrodestra – ancora in fase di valutazione.

Il problema, come quasi sempre accade, è raggiungere una visione comune interna e mettere d’accordo le diverse anime delle coalizioni. Nel centrosinistra, che da luglio promuove il campo largo con l’obiettivo di tornare al timone della Regione dopo 9 anni di amministrazione Toti, il nome di Andrea Orlando è quello che continua a essere pronunciato con maggiore sicurezza, ma di fatto l’ufficialità non c’è.

