Elezioni regionali, il campo largo scricchiola su Italia Viva: il veto di Sansa e Movimento 5 Stelle

Genova. L’Italia Viva di Matteo Renzi rischia di far scoppiare il campo largo. Sono saliti a due, infatti, i secchi “no” all’ingresso dei renziani nel campo largo con cui il centrosinistra punta a vincere le elezioni regionali in Liguria dopo nove anni di amministrazione Toti: prima Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, poi Stefano Giordano, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle.

“In un attuale confronto che pone le basi per la nomina del futuro candidato presidente dell’area progressista ligure, ci sono silenzi molto pericolosi su Renzi il ‘cambiacasacca’ – ha scritto Giordano sui social – La nostra posizione è chiara, inequivocabile e non barattabile. Chi ha appoggiato la politica della destra a Genova e elogiato quella della regione non può sedersi ai tavoli del fronte progressista”.

