“Gentile Redazione, consueto (purtroppo) aggiornamento sulla situazione dell’abbandono rifiuti lungo Via Carpena di Marinasco: si veda foto. A occhio e croce sono un paio di quintali di rifiuti, pertanto si è tratta probabilmente di un fondo svuotato in blocco e buttato qui. Peraltro, per trasportare così tanta robe, occorre almeno un furgoncino. Ah, se ci fossero le telecamere, come già segnalato più volte in passato. Per gli addetti ai lavori: siamo a circa 1300 metri dall’Aurelia (valico della Foce), direzione Cozzano, lato destro della strada. Aggiungo: mandando qualcuno a rimuovere, magari stavolta si trova qualche elemento utile a risalire al responsabile. Non sarebbe educativo? Grazie per l’attenzione (mail firmata)”

L’articolo “In via Carpena a Marinasco ancora rifiuti abbandonati, perché non mettere delle telecamere?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com