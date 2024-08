Domenica senza gas nel centro storico di Castelnuovo Magra dove a causa di un guasto sulla rete l’erogazione è stata ripristinata solo dopo le 20. I tecnici di Italgas hanno lavorato ininterrottamente da metà mattinata per risolvere il problema determinato da un’infiltrazione d’acqua nella rete del gas. Come specificato dal Comune per motivi di sicurezza è stato necessario chiudere il gasdotto che approvvigiona il borgo. Dopo aver controllato tutta la rete ed evitato ulteriori disservizi i tecnici hanno provveduto a ripristinare l’erogazione.

L’articolo Infiltrazioni d’acqua nella rete, domenica senza gas nel centro storico di Castelnuovo proviene da Città della Spezia.

