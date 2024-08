La lettera: “Il Comune di Levanto patrocina un’attività di addestramento di cani da caccia senza tener contro della sensibilità di molti”

“Cala il numero dei cacciatori.

L’età media è sempre più elevata.

Cresce il numero delle persone che scelgono di non consumare carne.

Aumenta la sensibilità degli esseri umani nei confronti delle altre forme di vita.

Sono dati oggettivi. Dimostrano quanto sia sempre meno diffuso il concetto stesso di inseguire un animale e dargli la morte, senza necessità alcuna.

Il Comune di Levanto patrocina con il logo istituzionale un evento promosso da una associazione venatoria. È una attività di addestramento di cani da caccia, in una delle numerose aree Zac autorizzate dalla Regione Liguria, con facoltà di abbattimento delle prede.

Non si dica che non è vero.

È scritto nel regolamento ufficiale.

In questo caso specifico, l’addestramento vedrà come prede i cinghiali.

Ed «i cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l’addestramento cinofilo, esclusivamente all’interno di recinti che ne impediscano la fuga, Zac di tipo C».

Il cucciolo, foraggiato perché ingrassi e renda molto denaro a chi lo venderà, non ha possibilità di fuga. È un bersaglio vivente. Quindi l’istituzione Comune patrocina una forma di divertimento che ha come conseguenza finale il terrore o la morte di un essere vivo, un essere inerme, allevato per morire.

Il cane che viene addestrato fin da cucciolo ad accanirsi contro altri esseri viventi non ha una sorte più felice.

Sappiamo tutti quali condizioni di vita devastanti attendono questi cani.

Se funzionano bene avranno un destino di prigionia, in gabbia, tutto l’anno, estratti solo per accanirsi contro la selvaggina.

Se funzionano male, se non amano cacciare, potranno essere abbandonati ovunque, o peggio ancora soppressi.

Non si dica che non è vero.

Esisteranno di certo cacciatori con una diversa coscienza, ma le cronache sono piene di ritrovamenti di cani da caccia con pietre al collo, nei fiumi, o impiccati nei boschi.

Per non parlare dei cani feriti e squartati durante le battute di caccia.

Perché un Comune, che rappresenta una comunità intera, sceglie di sposare la causa di una piccola parte? Perché ritiene di poter calpestare la sensibilità di molti?

Non è in discussione il diritto di chi organizza eventi di caccia.

Si può fare. È legittimo.

Qui si discute il senso di orrore che la caccia provoca in molte altre persone.

Ed ecco che l’istituzione, che rappresenta tutti, dovrebbe astenersi da scelte di squilibrio, vale a dire orientate a fare propria una attività che molti ritengono inadeguata alla sensibilità dell’essere umano contemporaneo.

La legge consente di sguinzagliare cani in una zona recintata, contro cinghialetti di allevamento? Consente di far provare loro il terrore puro di chi è chiuso in un terreno che non permette fuga? Sì.

Il Comune – però – può scegliere se “benedire” questo evento con il patrocinio.

Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale una amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un’iniziativa ritenuta meritevole.

Leggiamo allora qualche stralcio del regolamento di queste verifiche zootecniche di addestramento alla caccia da seguita su cinghiale.

«Lo scovo è la fase indispensabile per determinare l’esito della prova».

«Tutti i segugi, ciascuno secondo un proprio metodo e lo stile della razza di appartenenza, giunti nei pressi del covo devono chiaramente dimostrare di sentire vicino il selvatico, volti a farlo schizzare».

«È importante l’abbaio e l’accanimento al cospetto della tana o dell’occasionale rifugio del selvatico».

«La seguita deve essere serrata, persistente per tutto il tempo di prova, condotta con voce rabbiosa carica di determinazione».

«Qualora si dovesse catturare accidentalmente un cinghiale, il giudice deve far legare i cani, togliere il cinghiale e, qualora non sia in possesso di sufficienti elementi di giudizio, far riprendere la prova».

Chi vorrebbe essere al posto di quei cucciolotti di cinghiale?

Quale vita hanno avuto in sorte, quando sono stati infilati in quell’area Zac?

Una vita di terrore.

Senza via di uscita, se non quando saranno macellati.

E i requisiti per i cani?

Il Comune li conosce?

C’è tutta una lista di «difetti da eliminazione», come «non segnare vocalmente la traccia» o «insistere sulla passata di mammiferi roditori, carnivori o selvaggina alata» o «rinunciare alla seguita». Significa che il cane deve essere una perfetta macchina da guerra, altrimenti non vincerà. E se non passerà, quale fine farà?

Il Comune, che concede il patrocinio, si è posto la domanda?

È a conoscenza dei tanti abbandoni di cani “scartati”, cani che non volevano inseguire le prede, cani che volevano solo vivere la propria vita in pace?

Il cane gettato via è un essere che soffre moltissimo. Deve dimostrare di voler uccidere, per restare con l’essere umano che lo addestra. Altrimenti diventa, come il cinghiale, solo carne da macello.

Sa il Comune quali interessi economici ci sono dietro la caccia e dietro gli allevamenti e gli addestramenti? In un’epoca in cui ci si batte per svuotare i canili, per restituire dignità a tutti i tipi di cane, cosa trova di meritevole in questo meccanismo?

Sono domande che ci poniamo, con serenità e con rispetto.

Siamo fra quanti non si sentono rappresentati da questa scelta del Comune di Levanto.

Ci venga riconosciuta la coerenza.

Siamo stati contrari alla vendita di animali in fiera, alla Spezia, e siamo contrari alla vendita di richiami vivi a Sarzana.

Siamo per la vita e non per la morte.

Il Comune di Levanto da che parte sta?”

Associazione L’Impronta

