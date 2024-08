La Zephyr Mulattieri Valdimagra riparte con Roberto Berti alla guida

La Zephyr Mulattieri Valdimagra, che lunedì 26 agosto si raduna al Palaconti di Santo Stefano Magra per avviare la preparazione al prossimo campionato di Serie C maschile ligure, cambia categoricamente tipologia di guida tecnica. Il comando tecnico della Prima squadra rossoblu passa cioè dal giovane e rampante Michele Delvecchio, tornato a casa nelle Marche, al navigato massese classe 1956 Roberto Berti che molti ricorderanno “vice” di Andrea Cecchi allo Spezia in B maschile nel 2020…

Contento d’essere di nuovo da queste parti ?

Sono stato in provincia spezzina anche al Ceparana nel giovanile e al Lunezia nel femminile, ma i titoli li ho conquistati in Toscana: la promozione dalla D alla C e il titolo regionale Under 19 alla Robur Massa, passando al maschile la salita in B con Massa nel 1997 e quella con l’ Unica Aulla nel 2001, inoltre nella mia città ho allenato la stessa Aghinolfi.

