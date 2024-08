Lavagna: Simone De Paoli, libri e canzoni in beneficenza

Benché l’interesse di Simone De Paoli, lavagnese di 43 anni, per la musica e la scrittura risale ai lontani anni in cui ancora frequentava le scuole medie, sarà soltanto più avanti nelle vita che questo sfocerà in una vera e propria produzione artistica. È infatti da adolescente che De Paoli contatta altri giovanissimi insieme ai quali forma una band di musica rap, “Poeti dell’asfalto”, che nel 2003 pubblica un demo intitolato “Fuori programma”, a cui segue nel 2006 la pubblicazione del singolo “Dove sarai”, purtroppo ultima uscita del gruppo che cessa l’attività per dissidi interni poco prima della pubblicazione dell’album “Violenza acustica”, le cui canzoni rimarranno tutte inedite. Il desiderio di scrivere, già presente in De Paoli, si concretizza ancora più di recente: è infatti del 2019 l’esordio con il romanzo “Jack”, seguito nel 2022 dal secondo titolo, “La scelta”, entrambi autopubblicati. Da sottolineare come De Paoli abbia sempre donato il ricavato delle sue produzioni in beneficenza: nel caso del brano “Dove sarai” al Comitato Assistenza Malati Tigullio per aver assistito il padre, mentre gli incassi delle vendite di “Jack” furono dati al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lavagna, dove fu ricoverato il figlio appena nato, e quelli de “La scelta” al reparto di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell’Asl 4, per motivi legati alla storia raccontata nel libro che lui stesso ci spiega.

Perché hai deciso di mettere su una tua band? “La musica mi è sempre piaciuta: già alle scuole medie provai a scrivere testi che poi però non hanno preso forma. È stato quando conobbi un ragazzo di Rapallo, Lorenzo, con cui mi trovai subito bene, che iniziai a registrare in casa canzoni rap, con il solo ausilio di un computer e di un microfono. Ciò che facevo attraverso la musica era esprimere me stesso”.

