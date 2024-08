Operative le nuove aree media, ora lo stadio Picco è davvero da serie A

Spezia-Frosinone è la partita che segna, forse in sordina, una svolta storica nella storia ultracentenaria dello stadio “Alberto Picco”. Da quando esiste il sistema delle licenze nazionali, per la prima volta l’impianto del calcio professionistico della Spezia ha teoricamente tutti i requisiti per disputare la massima serie italiana. Quando e se lo Spezia Calcio dovesse tornare in serie A, non ci sarebbe bisogno di deroghe o lavori ulteriori per ospitarla in città.

Ieri sera hanno debuttato infatti gli ultimi spazi della tribuna necessari a centrare gli obiettivi dei criteri infrastrutturali della Figc. Sono appunto gli spazi dedicati ai media. Nella fattispecie la tribuna stampa al piano più alto dell’edificio, dove già sono state trasferite le telecamere e sono state realizzate anche le postazioni per radiocronisti e telecronisti. Sono 74 i posti oggi a disposizione, con la novità di una dozzina di schermi che trasmettono in diretta la partita stessa.

