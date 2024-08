Parla Dino Ardoino della Bianca di Albenga: “Mancheranno volontari, senza pronto soccorso troppi viaggi”

Albenga. Dino Ardoino, “presidentissimo” della Croce Bianca di Albenga, prima pubblica assistenza della provincia per attività, ha compiuto 85 anni ed è stato festeggiato l’altra sera in sede con tutti i militi, giovani e non, e molte autorità, tra cui il sindaco Riccardo Tomatis. Lui è sempre pronto a parlare dei problemi (e delle soddisfazioni) della “Bianca”, di Albenga e della Sanità.

Una bella festa, Ardoino… “Si’, e non solo per me. E’ stata l’occasione per incontrarci, confrontarci, fare il punto”.

» leggi tutto su www.ivg.it