“Piccoli borghi fondamentali per l’economia ligure”: Alessandro Piana al meeting di Rimini

Rimini. “Piazza Liguria”, lo stand della Regione presente al Meeting di Rimini, arrivato alla 45esima edizione, ha visto la presenza del presidente facente funzioni Alessandro Piana che ha partecipato al panel “Il patrimonio culturale e la rinascita dei borghi” in qualità di coordinatore Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“In un’Italia composta da quasi 8mila comuni – ha detto Piana nel corso del suo intervento – i piccoli borghi rappresentano un elemento fondamentale per il paesaggio, la cultura e l’economia del Paese: non sono semplici entità amministrative, ma insediamenti storici che hanno preservato la loro struttura originaria. Nel caso dei comuni più piccoli, i borghi possono coincidere con il centro urbano, mentre in altri casi sono nuclei storici isolati rispetto al centro urbano principale. A partire dalla metà del secolo scorso molte realtà hanno vissuto un progressivo abbandono, causato dal declino demografico e dall’attrazione esercitata dai grandi centri urbani, che offrivano maggiori opportunità di lavoro e migliori servizi. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrato un fenomeno di ritorno, anche grazie alla pandemia di Covid-19, che ha modificato esigenze e abitudini”.

