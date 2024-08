Cairese sconfitta 3 a 0 contro l’Imperia nell’ambito di una prestazione negativa. Giudizio confermato da mister Riccardo Boschetto, che sottolinea come la squadra abbia sempre perso il duelli e non sia mai stata sul pezzo dal punto di vista fisico.

Non è una questione di moduli ma di forma fisica secondo l’allenatore, la cui preoccupazione principale è per l’infortunio di Francesco Berretta, uscito dal campo in barella per un trauma al ginocchio la cui entità è ancora da definire.

