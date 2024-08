Serie D, Imperia batte Cairese e Buttu ritorna ad Albenga: “Un doppio regalo per le 100 presenze in categoria”

Cairo Montenotte. L’Imperia batte 3-0 la Cairese al primo turno di Coppa Italia. Un “doppio regalo” per Pietro Buttu, come ha definito lui stesso, per il raggiungimento della 100 presenze in Serie D. Oltre al passaggio del turno con una prestazione positiva sotto tutti gli aspetti, prossima settimana il tecnico ingauno potrà tornare anticipatamente a calcare l’area tecnica dell’Annibale Riva di Albenga: sarà infatti Albenga-Imperia, derby sentitissimo della riviera ponentina, ad animare la prima domenica settembrina. La sfida tra bianconeri e nerazzurri sarebbe stata altrimenti disputata allo stadio bianconero all’ultima giornata di campionato.

“Sono contentissimo anche perché comunque è stata una preparazione particolare – esordisce Buttu -. Abbiamo fatto tutto fra di noi, abbiamo fatto di necessità virtù, però ringrazio questo gruppo perché mi ha fatto un doppio regalo. Oggi è un traguardo di cento partite in Serie D, compreso la Coppa Italia e ne vado fiero e orgoglioso, sono contento che l’abbiamo festeggiato con il passaggio del turno che ci permette di incontrare l’Albenga e di fare un ulteriore passo avanti verso la preparazione del campionato che è la cosa più importante. Questa è una squadra che ha dimostrato, nonostante le assenze, di avere un’anima. Non ci montiamo la testa perché è sempre calcio d’agosto, è la prima ed è Coppa Italia. Non ci dimentichiamo che oggi eravamo senza Lenny Castagna, Costantini, Scalzi, Di Salvatore. La rosa va completata”.

» leggi tutto su www.ivg.it