Savona. I poliziotti delle volanti hanno arrestato a Savona un cittadino algerino, con l’accusa di resistenza a P.U. e lesioni. Lo stesso, unitamente ad un complice, un 24enne di origine marocchina, è stato anche denunciato con l’accusa di furto con strappo.

Le Volanti sono intervenute la notte scorsa in Corso Viglienzoni, per una segnalazione al 112 di un ragazzo che, in strada, era stato scippato della catenina da due giovani stranieri che si davano velocemente alla fuga.

